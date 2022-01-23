الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمى: القوات العراقية تبذل أقصى الجهود لملاحقة الإرهاب

مصطفى الكاظمي،
مصطفى الكاظمي،

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري، وكذلك التعاون في المجال الأمني، والتأكيد على منع الجماعات الإرهابية من تهديد أمن العراق واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن القوات العراقية تبذل أقصى الجهود في ملاحقة فلول الإرهاب وتدمير حواضنه، وهو ما سيدعم الاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

من جانبه، نقل السفير التركي تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيد الكاظمي، مؤكدًا مساندة تركيا لجهود العراق في حربه على الإرهاب، وكذلك تعزيز الخطوات الدبلوماسية والإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة العراقية. 

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي العلاقات الثنائية الجانب الاقتصادي الجماعات الإرهابية تهديد أمن فلول الإرهاب

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