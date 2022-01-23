عامر جروب تضخ استثمارات ضخمة في إنشاء أندية بمختلف محافظات مصر

انطلاقا من الاهتمام بتدشين بنية تحتية رياضية قوية

تُولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بكافة المجالات التي تعمل على تطوير الشباب وإظهار مواهبهم في كافة القطاعات الفكرية والثقافية والرياضية، وهو ما يظهر بوضوح في جميع الفعاليات التي تتبناها الدولة، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية من 7 سنوات، فقد ظهر جليًا اهتمامه بدعم وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات بهدف دعم الرياضة المصرية والرياضيين، وحَرِص الرئيس على تقديم الاحترام والتقدير للشباب المصري من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للجهات الرياضية، مما يساعد على تحقيق هدف نجاح الرياضة المصرية، فضلاً عن دعم أبطال مصر في كل البطولات التي تمكنوا من تحقيق نجاحات وإنجازات فيها.

وحرصت الحكومة المصرية على دعم القطاع الرياضي بكافة الطرق، واتجهت إلى تدشين المشروعات القومية التي تخدم هذا المجال مثل إنشاء المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، والصالة المغطاة بالمجمع الرياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 4 صالات مغطاة بالأندية الرياضية كصالات تدريبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ، بالإضافة إلى إنشاء الصالة المغطاة ومقر الاتحاد المصري لكرة اليد، هذا فضلا عن تطوير مئات المنشآت الرياضية من ملاعب ومراكز للشباب داخل قرى ونجوع مصر، وتطوير مركز شباب الجزيرة كنموذج يكفل حق اللعب والترفيه الرياضى للجميع، هذا إلى جانب الاهتمام بتطوير التشريعات المتعلقة بالمجال الرياضي، ومنها صدور قانون الرياضة الجديد الذي يساهم في إعادة ترتيب الرياضة المصرية وتنظيم العمل الرياضي بشكل عام.

وفي نفس السياق، حرصت الدولة على تشجيع الاستثمار الرياضي في مصر والترويج له، وهو ما عكسه توجهها لاستضافة ندوة ناقشت التطور الذي تعيشه الدولة المصرية في كافة القطاعات وتحديداً القطاع الرياضي في الجناح المصري بمعرض اكسبو ٢٠٢٠ في دبي بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ورئيس الاتحاد الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة وعدد من القيادات الرياضية، أكد خلالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على أهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في مجال الاستثمار الرياضي، لتحويل الرياضة المصرية إلى مُنتج يقاس بالأرقام، لافتا إلى أن مصر استطاعت استضافة كبرى البطولات العالمية على أرضها في آخر عامين.

ويعتبر نادي بورتو الرياضي ببورسعيد، هو أكبر نادي رياضي في مدينة بورسعيد والمملوك لشركة "عامر جروب" ويغطي مساحة 29.941 متر مربع، ويضم أول مجمع حمامات سباحة وأول حمام سباحة أوليمبي، بالإضافة الى أكبر مجمع تنس بالمحافظة مقسم الى 5 ملاعب تنس، وحديقة أطفال تم إقامتها على مساحة ألف متر مربع وتحتوي على العديد من الأنشطة المحببة للأطفال، كما يضم النادي العديد من الأكاديميات الرياضية، التي تغطي كافة الأنشطة والألعاب ومنها التنس التي يديرها Coachium، السباحة بالتعاون مع شركة Swim Australia، بجانب التنسيق مع نادى أندرلخت البلجيكي لتقديم أحدث التقنيات بكرة القدم تحت اشراف كابتن النادي الأهلي هادي خشبة وكابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن، كما تم التعاون مع Sportex لتوفير أنشطة رياضات الجودو والتايكوندو والكاراتيه، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات "سبارك" في الكرة الطائرة والسلة واليد، ، بادل تنس بواسطة Padel Pod، أما الجيم واللياقة البدنية، فيديرها الكابتن على مظهر، بجانب توفير أكاديمية التزلج.

وبدأت الشركة في إنشاء الملاعب وعمل الاكاديميات في باقي المنتجعات الخاصة بالشركة واستضافة الأحداث الرياضية الكبري منها بطولة الجمهورية للتنس للناشئين وبطولات البادل ومسابقات خاصة بالياقة البدنية.

وقال سعد الخبيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "عامر جروب"، إن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية الرياضية وكذلك إنشاء ملاعب ومدن رياضية بالكامل وهو ما ساهم في استضافة مصر للعديد من البطولات الدولية منها علي سبيل المثال لا الحصر بطولة الأمم الأفريقية 2019 وبطولة كأس العالم لكرة اليد وبطولة العالم للأندية في كرة السلة وبطولة العالم في الرماية وغيرها من البطولات الدولية في مصر في إنشاء وتطوير البنية التحتية في مصر، وهو نفس التوجه التي تتبناه "عامر جروب" في مختلف مشروعاتها من خلال شركة عامر للنوادي التي تم تأسيسها في ٢٠٢٠ لاستكمال اعمال عامر جروب في النشاط الرياضي، ، حيث تحرص على إنشاء النوادي الرياضية على أعلى مستوى، وتراعي فيها أن تكون هناك أماكن وأنشطة تناسب كافة الفئات العمرية باهتماماتها واحتياجاتها المختلفة، من ملاعب وحمامات سباحة وحدائق مفتوحة، وكذلك توفير أكفأ الكوادر البشرية لتولي إدارة الأكاديميات الرياضية، مؤكدًا أن الاستثمار في المجال الرياضي هو من أولويات "عامر جروب" في هذه المرحلة.

وخصصت شركة "عامر جروب" استثمارات ضخمة لإنشاء المشروعات التي تحتوي على العديد من الملاعب المختلفة التي تخدم كافة الانشطة الرياضية مثل جولف بورتو مارينا، بورتو المنيا، بورتو شرم الشيخ، وبورتو السخنة. إذ تهدف هذه الأندية الرياضية إلى تقديم أعداد مختلفة من الملاعب والأكاديميات الرياضية عالية الجودة والمرافق والترفيه، والتي تخدم بشكل مثالي مصالح جميع الأعضاء والرياضيين والمواطنين في مشروعات عامر جروب والمناطق المحيطة بها.