الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيمن الجميل: كل التهنئة للشرطة المصرية فى عيدها السبعين .. دمتم حراس الوطن

أيمن الجميل
أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن رجال الشرطة المصرية هم أبناء مصر الأوفياء ، لهم سجل مشرف على مر الأجيال والعصور ، وهم الذين قال عنهم الرئيس عبدالفتاح السيسى إنهم رجال صدقوا الوعد ، وبذلوا كل غال ونفيس من أجل أن يحيا هذا الوطن كريماً أبيا مرفوع الرأس ، رجال رفضوا الاستسلام ، وآثروا المقاومة والاستشهاد بشرف وبسالة، ضاربين المثل لمن أتى بعدهم من أجيال، ومؤكدين أن مصر الحرة الكريمة تستحق كل التضحية وكل الفداء.

وأضاف أيمن الجميل إن الشعب المصرى كله يحتفل مع الشرطة المصرية عاما بعد عام بعيدها الوطنى الذى يوافق الخامس والعشرين من يناير ، فى ذكرى الملحمة العظيمة التى قدمها رجال الشرطة المصرية فى مواجهة الاحتلال ، فى معركة الاسماعيلية عام 1952 ، وهى المعركة التى كشفت عن المعدن الأصيل لأبناء مصر وحماتها ، وهم المستعدون فى كل زمان ومكان أن يجودوا بأرواحهم فداء للوطن ، موجها التحية والتهنئة لهم فى عيدهم السبعين.

وأكد أيمن الجميل إن بطولات رجال الشرطة التي نتابعها اليوم ، هى امتداد طبيعى لتاريخ طويل من البطولات والتضحية، تاريخ يحفل بالعديد من المحطات التي تؤكد وطنية هذا الجهاز ، ويحرص أفراده على التضحية بالغالي والنفيس لحفظ أمن المواطن وسلامته ، كما تشهد على تفانى رجال الشرطة الأوفياء للنهوض بجميع التكليفات والمهام التى تحمى الأمن المصرى على كافة الأصعدة ، وفى الوقت نفسه يقدمون الخدمات للمواطنين دون كلل على مدى اليوم والساعة.

وتابع أيمن الجميل: رجال الشرطة المصرية يواصلون أداءهم لواجبهم بتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى كافة ربوع البلاد، من خلال أكبر عملية للتحديث والتطوير فى تاريخ الشرطة المصرية والتى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائد المسيرة النهضوية المتكاملة على كافة الأصعدة وفى كافة المجالات، وأصبحنا نرى رجال الشرطة البواسل بما يمتلكونه من معلومات وتكنولوجيا ومهارات عالمية، يستطيعون تنفيذ أكبر استراتيجية وقائية لمنع الجريمة وحماية الجبهة الداخلية، فى ظل مستجدات لم يعرفها العالم من قبل.

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وائل لطفي

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