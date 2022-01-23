«تحتمس الثالث».. جديد محمد رأفت عباس عن دار الكتاب العربي

صدر مؤخرا كتاب "تحتمس الثالث: حياة وحروب أعظم ملوك مصر المحاربين" عن دار الكتاب العربي، من تأليف المؤرخ الأمريكي البروفيسور ريتشارد أ. جابرييل، وترجمة وتقديم وتعليق الدكتور محمد رأفت عباس. ويأتي مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022 في دورته الـ53، والمقرر انعقاد فعالياتها في الـ26 من يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل.

ويقول الكاتب والأكاديمي محمد رأفت عباس، لـ"الدستور": “يعد الكتاب واحدا من أهم الكتب والدراسات التاريخية التى ظهرت فى السنوات الأخيرة، عن تاريخ ملك مصر العظيم تحتمس الثالث وأحداث عصره، والتي كانت حقبة زمنية فاصلة ومحورية ليس فى تاريخ مصر القديمة فحسب، بل فى تاريخ العالم القديم بأسره”.

وأشار محمد رأفت عباس إلى أن “تحتمس الثالث هو فاتح العالم القديم، والمؤسس الحقيقي لأولى أعظم الإمبراطوريات الكبرى في تاريخ العالم، وهي الإمبراطورية المصرية التي امتدت من أعالى نهر الفرات فى سوريا شمالا وحتى الجندل الرابع فى بلاد النوبة جنوبا، والذى اشتهر بأنه أعظم القادة العسكريين والمفكرين الاستراتيجيين فى تاريخ العالم القديم دون منازع”.

وأضاف "لقد كان لتحتمس الثالث عظيم الفضل في جعل مصر القوة السياسية والعسكرية العظمى فى منطقة الشرق الأدنى القديم، بفضل انتصاراته العسكرية الفريدة التى غيرت وجه التاريخ، حيث قام بقيادة الجيش المصرى فى ستة عشر حملة حربية مظفرة فى سوريا وكنعان (فلسطين)، قاهرا كافة القوى السياسية والعسكرية من الإمبراطوريات والدول والممالك المناوئة للنفوذ المصري في المنطقة، ومؤسسا لإمبراطورية مصرية عظيمة في بلاد الشام، كان لها الفضل فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى لمئات الأعوام.

ولفت محمد رأفت عباس، إلى أن "أثارت تلك العبقرية العسكرية الفريدة والمقدرة الاستراتيجية الفذة التى تمتع بها الفرعون المحارب العظيم تحتمس الثالث، ذهول المؤرخين وعلماء المصريات إلى حد كبير، حيث تجلت تلك العبقرية العسكرية والمقدرة الاستراتيجية من خلال تلك المعارك الحربية الكبرى التى خاضها فى سوريا وكنعان، والتى طبقت من خلالها معايير ومبادئ الحرب التى مازالت مطبقة حتى الآن – من الناحية الأكاديمية – في الجيوش الحديثة.

يذكر أن الكتاب يقع فى 368 صفحة، ويتضمن تسعة فصول تتحدث عن تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم؛ منذ تحرير مصر من الهكسوس وتأسيس الإمبراطورية المصرية فى منطقة الشرق الأدنى القديم، ثم الحديث عن الظروف التاريخية لاعتلاء الملك تحتمس الثالث عرش مصر، والأحداث التاريخية الكبرى التى وقعت فى عهده وغيرت تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم لقرون، وحروبه المختلفة التى خاضها ضد الممالك السورية الكبرى والإمبراطورية الميتانية، والتى بلغت ستة عشر حملة حربية.

ويتضمن الكتاب كذلك تحليل الرؤى السياسية والاستراتيجية التى عمل تحتمس الثالث على تنفيذها فى بناء الدولة والإمبراطورية المصرية، وتطوير الجيش المصرى الذى أصبح القوة العسكرية الأكبر فى الشرق القديم، وكذلك تطوير الأسطول الحربى المصرى الذى شارك فى العمليات العسكرية والحملات التي خاضها الفرعون فى سوريا ولبنان واستطاع السيطرة على شرق البحر المتوسط وثغور سوريا ولبنان لعدة عقود.

أما عن مترجم العمل الدكتور محمد رأفت عباس ، فهو أكاديمي مصري، باحث فى علم المصريات ومؤرخ وكاتب، حاصل على درجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة فى علم المصريات.

قدم للمكتبة العربية مجموعة من المؤلفات، مثل كتابه «الجيش فى مصر القديمة ( عصر الدولة الحديثة)» الذى حصل على جائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2017 كأفضل كتاب فى مجال العلوم الإنسانية، وكتابه «من الفرات إلى الجندل الرابع» الصادر عام 2018، وكتابه «معجم التاريخ الحربى لمصر القديمة» الصادر عام 2020.

حصل من مؤسسة فريتز تيسن الألمانية – كأول باحث عربى – على منحة تنظيم المؤتمرات العلمية الدولية ، وقام بتنظيم أول مؤتمر دولى فى تاريخ علم المصريات عن العسكرية المصرية فى عهد الرعامسة فى ميونيخ بألمانيا خلال نهاية العام الماضى بالمشاركة مع البروفيسور «فريدهيلم هوفمان » أستاذ علم المصريات بمعهد المصريات بجامعة لودفيج ماكسيميليانس بميونيخ، وقد اعتبر هذا المؤتمر بمثابة الحدث العالمي الأهم والأبرز فى علم المصريات في أوروبا خلال العام الماضي، نظرا للمجموعة المتميزة من علماء المصريات والاثاريين العالميين الذين قاموا بالمشاركة فى فعالياته، والذين قدموا خلال السنوات الماضية دراسات متعمقة واكتشافات أثرية عظيمة الشأن عن العسكرية المصرية خلال عصر الرعامسة.