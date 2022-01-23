الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف دمياط» تنظم مسيرة احتفالا بعيد الشرطة

مسيرة احتفالا بعيد
مسيرة احتفالا بعيد الشرطة

نظمت مديرية أوقاف محافظة دمياط، اليوم الأحد، مسيرة "حب للشرطة" تقديرا وعرفانا لمجهوداتها، انطلقت من شارع الجلاء أمام المديرية مرورا بميدان الشهابية والأعصر وكورنيش النيل إلى ميدان الساعه والمحافظة.

 صاحب المسيرة وفد يتقدمه فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، وقيادات الدعوة والعاملين بالمديرية.
 

كانت ‏عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الأحد، مع ممثلى شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة والمستشار هيثم غندور، المستشار القانوني للمحافظة، بحثت خلاله الموقف الخاص بمحطة ركاب مدينة رأس البر، وذلك لاحلال المبنى الخاصة به نظرًا لخطورته الداهمة.
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‏كما ناقشت "محافظ دمياط" آلية اختيار وتجهيز موقع بديل لمحطة شرق الدلتا للنقل والسياحة بذات المنطقة ، للبدء فى عملية تطوير موقع المحطة التى ستتضمن توسعته وتنظيمه بصورة تستوعب الخطوط الداخلية وتخصيص ساحات لانتظار سيارات رحلات اليوم الواحد بموسم الصيف لتخفيف الضغط عن المدينة، وذلك تزامنًا مع أعمال التطوير التى يشهدها مبنى هيئة تنشيط السياحة لتنفيذ مشروع متكامل.

إقليم محافظة دمياط اطلعت محافظ دمياط على ما يتم تنفيذه من أعمال مد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة و إحلال وتجديد الشبكات القائمة أمن دمياط أوقاف دمياط يناير

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