«الدستور» تتبع بالأرقام صادرات مصر النفطية سنويًا

بعد الحديث عنها..

بالرغم من الأزمة التي سببها فيروس كورونا في كثير من دول العالم، بسبب الخسائر التي تكبدتها الدول على المستوى الاقتصادي، لاسيما أوقات الحظر والإغلاق الذي لجأت إليه وقت اشتداد الجائحة إلا أن مصر استطاعت تحقيق نجاحات.

النجاحات كانت على مستوى عمليات التصدير، إذ ارتفعت الصادرات المصرية خلال العامين الماضيين، سواء النفطية أو غير النفطية حيث ارتفعت قيمتها واستطاعت مصر تصدير كميات ضخمة منها مؤخرًا.

واتساقًا مع ذلك، ارتفعت صادرات مصر غير النفطية ارتفاعها، حيث بلغت خلال العام الماضي 2021، حوالي 32 مليار جنيه، مقارنة بـ25.4 مليار جنيه في العام السابق عليه 2020، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، فإن جهود الحكومة لدعم المصدرين وسداد المستحقات المتأخرة وإعادة تشكيل المجالس التصديرية والاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، ساعدت في دفع الزيادة في الصادرات.

وكانت القطاعات التي حققت أكبر عائد من الصادرات هي المُنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.7 مليار دولار بزيادة 45%، والصناعات الهندسية والإلكترونية بقيمة 3.4 مليار دولار بزيادة 46% والملابس الجاهزة بقيمة ملياري دولار بزيادة 93%، عن العام السابق عليه.

وبحسب بيان الوزارة، فإن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومالطا وإسبانيا والمملكة المتحدة وليبيا وكندا، هي أكبر الأسواق التصديرية بالنسبة لمصر.

وكشف بيان وزارة الصناعة، أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 56% لتصل إلى 9.2 مليار دولار، والولايات المتحدة بنسبة 51% لتصل إلى 2.4 مليار دولار، وأفريقيا باستثناء الدول العربية بنسبة 28% إلى 1.9 مليار دولار، والأسواق الأخرى بنسبة 31% لتصل إلى 7 مليارات دولار.

وتدل الأرقام والبيانات الرسمية بالفعل على أن الصادرات النفطية ارتفعت أيضًا خلال الفترة الأخيرة، وترصد "الدستور" بالأرقام تلك الارتفاعات في التقرير التالي وكيف ارتفعت معدلات الصادرات المصرية.

في شهر أغسطس الماضي، بلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول نحو 406.8 مليون دولار، وفق نشرة التجارة الخارجية، وبلغت نسبة الزيادة عن العام السابق 168.6% إذ كانت في أغسطس السابق له 151.4 مليون دولار.

وتلاها نشرة صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توضح ارتفاع الصادرات المصرية من البترول الخام حيث وصلت إلى 360 مليون دولار في نهاية العام 2021، مقابل 95.4 مليون دولار في الفترة من العام 2020، وبذلك تكون نسبة الارتفاع 277.5%.

وبشكل عام فإن الصادرات المصرية ارتفعت خلال نفس الفترة وفق بيانات جهاز الإحصاء، حيث وصلت إلى 3.26 مليار دولار، بينما في نفس الفترة العام الماضي كانت نحو 2.17 مليار دولار، وبذلك بلغت نسبة الزيادة نحو 50.5%.

وبتتبع قيمة الصادرات المصرية من البترول في الشهر السابقة لأغسطس نجد إنها كانت في زيادة أيضًا، حيث بلغت في شهر إبريل نحو 117.3 مليون دولار، بينما كانت 40.7 مليون دولار في شهر إبريل عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 188.3%.

وكانت صادرات البترول من الوقود هي الأعلى حيث بلغت نحو 632 مليون و824 ألف دولار في شهر إبريل الماضي، محققة زيادة بلغت 470 مليون و837 ألف دولار، إذ إنها كانت 161 مليون و987 ألف دولار.

وتفصيليًا فإن صادرات مصر من الغاز الطبيعي بلغت 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار عام 2020، بينما المازوت بلغ 522 مليون دولار مقابل 209 مليون دولار عام 2020.

وكانت أهم الدول التي ارتفعت الصادرات البترولية المصرية إليها مالطا، حيث بلغت 421 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار عام 2020، ثم الهند بلغت 272 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار عام 2020.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع العجز في الميزان التجاري، حيث بلغت قيمة العجز 2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 17.7%.