الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي ووزارة الداخلية بعيد الشرطة

عيد الشرطة
عيد الشرطة

هنأ محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، بمناسبة العيد الـ70 للشرطة المصرية.

وأشاد نقيب الأشراف - في بيان اليوم الأحد- بما قدمه ويقدمه رجال الشرطة من ملاحم وطنية جسدوا فيها روح الوفاء والفداء للوطن، من أجل حفظ الأمن والاستقرار، مقدمًا خالص التحية والاعتزاز لشهداء الوطن من رجال الشرطة البواسل.

وأكد أن جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت في كشف الكثير من المخططات الإرهابية التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان، مثمنًا الجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وطالب نقيب الأشراف، جميع فئات الشعب المصري بالتكاتف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لأداء دورها على أكمل وجه، والتصدي للشائعات المغرضة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

نقيب الأشراف وزارة الداخلية عيد الشرطة السيسي

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وائل لطفي

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