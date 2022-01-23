هبة السواح تشارك بكتاب «سندريلا سيكريت» في معرض القاهرة

تشارك الكاتبة هبة السواح، في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاق فعالياته يوم الأربعاء المقبل، بكتاب "سندريلا سيكريت"، والتي استطاعت الكاتبة فيه الدمج ما بين الأسلوب العلمي والبسيط مع قصة رائعة، والصادر عن دار رواق.

يحتوي الكتاب على خمس نصائح هامة للسيدات، ويصلح أيضا للرجال، وذلك لأنه يحتوي على العديد من النصائح التي تفيد الجنسين.

ومن أجواء الكتاب:

"اعرفي أهميتك وقيمتك في هذه الدنيا، يجب أن تعرفي أهميتك وتشعري بذاتك، وأن تجدي مميزاتك التي تختلف عن الآخرين، وعليك أن تكوني متأكدة من أن الله تعالى خلقك لهدف ما، كوني مدركة أنك مسئولة عن حياتك، لا يجب أن تنتظري أي معونة من أحد حتى تغير ظروفك للأفضل، فالمستقبل هو اختيارك أنت فقط، وكل الأشياء تعتمد على الله ثم على مجهودك الشخصي ورغبتك في أن تصبح قوية، كوني متوازنة. إن الله تعالى خلقنا أسوياء، وجعلنا نحتاج الى العديد من الاحتياجات في الحياة، ولذلك فإن أسباب السعادة متعددة ولا تتوقف على احتياج واحد فقط. اهتمي بنفسك، كوني صديقة نفسك، فيجب أن تقومي بتشجيعها وفهمها واعطائها الثناء والتقدير الذي تحتاجه، فنفسك هي أقرب البشر إليك، وهي التي تظل معك طوال الأربعة والعشرين ساعة. وعليك الاهتمام بها وسماعها كما تفعلين مع الأشخاص المحيطين بك حتى لا تفقدي توازنك. كوني حرة، يجب أن تكوني شخص حر من داخلك ولا تكوني تحت رحمة أحد، ولا تجعلي تقدمك وطموحك متعلق بأي شيء، فيجب أن تكوني المسيطر الوحيد بعد الله على حياتك".

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.