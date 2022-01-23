الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي للمفتي

محكمة النقض
محكمة النقض

قررت محكمة النقض إحالة المتهمين في قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته، إلى فضيلة مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 27 فبراير للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في منطقة السيدة زينب، قضت في 2017، بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013، وتقدم المتهمون بطعن على الحكم ونظرت محكمة النقض القضية.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات  النيابة العامة في القضية رقم 7091 لسنة 2013، أن المتهمين من الأول للثامن، قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار، المجني عليه رأفت السيد نبيل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة  أن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني، وابل من الأعيرة النارية، أودت بحياته.

محكمة جنايات الجيزة القتل العمد محكمة النقض محافظ البنك المركزي قتل حارس محافظ البنك المركزي

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