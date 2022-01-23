«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه يعد تخريبا متعمدا للجهود الأمريكية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحمّلت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد - الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، معتبرة إياها تخريبا متعمدا للجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة لإعادة بناء الثقة، محذرة من مغبة ومخاطر استمرار تلك الجرائم على ساحة الصراع.

وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورا، ومجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، وممارسة أكبر الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للجم اعتداءات وجرائم المستوطنين وجيش الاحتلال، مؤكدة أن وقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين على شعبنا البوابة الرئيسية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.