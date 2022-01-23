«الصحة» تطلق 38 قافلة طبية مجانية فى الأسبوع الأخير من يناير

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إطلاق 38 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 23 وحتى آخر يوم من شهر يناير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا بمنطقتي أبوسليمان مركز شرق محافظة الإسكندرية، والشطب مركز دراو محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية مجانية في مناطق الوحدة الصحية بأم الحويطات – النصر مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وكفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، ودير أبو حنس مركز ملوي محافظة المنيا، وفلسطين مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، ومركز طبي طرة بحي طرة محافظة القاهرة، والنجاح مركز التحرير محافظة البحيرة، وأبو شروف - قارة أم الصغير مركز سيوة محافظة مطروح، ووحدة أبو جريش الصحية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، وجاليا الأولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 24 و25 يناير.

وتابع "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق المراشدة مركز الوقف محافظة قنا، وأبيس 8 مركز وسط محافظة الإسكندرية، والقبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة، والجزازرة مركز المراغة محافظة سوهاج، ومنقباد محافظة أسيوط، يومي 25 و26 يناير.

ونوه "عبدالغفار" إلى إطلاق 10 قوافل أخرى يومي 26 و27 يناير بمناطق مركز طبي الأسمرات، حي المقطم محافظة القاهرة، وبولاق مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، ونهطاي مركز زفتى محافظة الغربية، والطود مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ودير البرشا مركز ملوي محافظة المنيا، وسيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط، والمراقي (بهى الدين - مشندت) مركز سيوة محافظة مطروح، وعرب عايش – الزعفرانة مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، ووادي عبادي 2 مركز ادفو شرق محافظة أسوان، وزوير مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 27، و28 من شهر يناير في منطقة السعدي بشارة مركز الحسينية محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي البراشية مركز فارسكور محافظة دمياط، واتريس حي منشاة القناطر محافظة الجيزة، يومي 28 و29 من الشهر نفسه.

وأضافت "الصادق" كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق نجع الماسخ مركز المراغة محافظة سوهاج، والمناوفة مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وابشنا محافظة بني سويف، والزاويا محافظة أسيوط، والندافين مركز الطود محافظة الأقصر، والحسينية مركز إطسا محافظة الفيوم، والمنشية الكبرى مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وذلك خلال يومي 29 و30 من شهر يناير الجاري.

واختتمت "الصادق" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 30 و31 يناير بمنطقتي بلاد المال، بحري مركز أبو تشت محافظة قنا، والرغامة غرب مركز كوم إمبو محافظة أسوان.