ضمن «حياة كريمة».. تنفيذ قافلتين سكانيتين شاملتين بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً و تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نظمت الوحدات المحلية لمركزي وادي النطرون وحوش عيسى بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة 2 قافلة سكانية شاملة تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك في التنمية" إحداهما بمبنى دار المناسبات بقرية الإسراء والمعراج إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوادي النطرون وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- الكشف على عدد 10 أشخاص من ضمنهم 4 أطفال وتقديم العلاج بالمجان و تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإضافة إلى ︎تطعيم عدد 74 من أهالى القرية باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما تم علاج جماعى لعدد 200 رأس أغنام و ︎رش جماعي لـ40 رأس أبقار - 10 رأس جاموس تنظيم ورش قراءة ورسم لأطفال القرية بالمدرسة الإبتدائية.