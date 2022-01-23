الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. تنفيذ قافلتين سكانيتين شاملتين بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه اللواء  هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً و تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. 

نظمت الوحدات المحلية لمركزي وادي النطرون وحوش عيسى بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة 2 قافلة سكانية شاملة تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك في التنمية" إحداهما بمبنى دار المناسبات بقرية الإسراء والمعراج إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوادي النطرون وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- الكشف على عدد 10 أشخاص من ضمنهم 4 أطفال وتقديم العلاج بالمجان و تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإضافة إلى ︎تطعيم عدد 74 من أهالى القرية باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 كما تم علاج جماعى لعدد 200 رأس أغنام و ︎رش جماعي لـ40 رأس أبقار - 10 رأس جاموس تنظيم ورش قراءة ورسم لأطفال القرية بالمدرسة الإبتدائية. 

محافظة الصرف الصحي مياه الشرب تنفيذي مياه الشرب والصرف الصحي مجانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

السيسى: الشرطة المصرية أثبتت أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونًا بالعدة والسلاح

«الداخلية»: تفكيك 120 بؤرة إرهابية وانخفاض معدل الجريمة الجنائية خلال عام

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

وزير البترول: تطوير منظومة أسطوانات البوتاجاز بدعم من القيادة السياسية

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية «الطالبة بسنت»

قائمة أسماء شهداء الشرطة الحاصلين على أوسمة الجمهورية والاستحقاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

علي سعدة

حليب السلاحف

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات