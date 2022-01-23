السفير السعودي بالجامعة العربية لـ«الدستور»: الدور المصري الإماراتي السعودي لمواجهة الإرهاب مستمر

خلص الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إلى إدانة انتهاكات جماعة الحوثي ضد دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما قرر المجتمعون الترحيب والتأكيد على بيان مجلس الأمن الصادر بخصوص ميليشيا الحوثي، الجمعة الماضية.

وأكد اجتماع الجامعة العربية على ضرورة الوقوف على موقف عربي موحد لصد عدوان الحوثي، والتصدي لكافة أشكال الارهاب والعنف بالمنطقة.

في هذا السياق أشاد وزير الدولة السعودي المندوب الدائم لجامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد، بعمق العلاقات بين بين مصر والسعودية والامارات، مؤكدًا على مواصلة الدور الذي يقوم به الدول الثلاث لصد الهجمات الارهابية على المنطقة.

وأكد بن سعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة بين الدول الثلاث بتنسيق مع جامعة الدول العربية، لإنهاء كافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد المنطقة العربية.

كما شدد على ضرورة الوصول إلى موقف عربي موحد وقوي ضد العدوان الإرهابي الغاشم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي ضد الأراضي السعودية، والامارات، وداخل الأراضي اليمنية التي يعاني شعبها من حرب متواصلة منذ قرابة السبعة أعوام.

في السياق نفسه، أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، على تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات العربية المتحدة جراء الإرهابي الغاشم الذي قامت به ميليشيا الحوثي باستهداف منشأت حيوية ومدنيين في العاصمة أبوظبي، مما أدي إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وشددت مصر، على إدانتها لأي عمل إرهابي تمارسه ميليشيا الحوثي ضد دولة الإمارات، وقال سفير مصر الدائم لدى الجامعة العربية: "فإن موقف مصر راسخ من دعم أمن وسلامة دولة الإمارات وذلك على ضوء السلامة والأمن الوثيق بين مصر والإمارات والعلاقات الحميمة التي تجمعهما.

ورحبت المندوبية الدائمة، ببيان مجلس الأمن الصادر في هذا الصدد بخصوص إدانة الحوثي، مشيرًا إلى الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد ال نهيان.

فيما قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية، إنه بينما تكرس دولة الإمارات خدمتها من أجل مسارات التنمية والتقدم، تقوم ميليشيا الحوثي بإطلاق صواريخ ارهابية تهدد الاستقرار بالمنطقة كافة.

كما شدد على إدانة الأردن ما قامت به الحوثي من عمليات لاستهداف منشآت حيوية أدت إلى سقوط ضحايا في دولة الإمارات.

أضاف: "تؤكد الأردن على دعم وتضامنها مع الإمارات في اتخاذ كافة الاجراءات من أجل الحفاظ على أمنها ضد العدوان الإرهابي الذي تقوم به الحوثي ضد جميع المواثيق الانسانية القانونية".

كما رحبت الأردن بالبيان الصادر عن مجلس الأمن لإدانة انتهاكات الحوثي التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل.