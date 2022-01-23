بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لمناقشة الهجمات الحوثية على الإمارات

بدأ مجلس الجامعة العربية أعمال دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، صباح اليوم /الأحد/، بمقر الأمانة العامه للجامعة العربية برئاسة دولة الكويت (رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة)، لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا.

شارك في الاجتماع وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المر والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وقد جاء الاجتماع الطارئ بناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة وأيدته عدد من الدول العربية.

ويناقش الاجتماع الطلب المقدم من دولة الإمارات حول "الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في إمارة أبو ظبي".