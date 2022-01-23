ضبط لصين سرقا هاتف خالد الغندور.. سعره 32 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من القبض على شابين بتهمة سرقة لاعب الزمالك السابق خالد الغندور أعلى الطريق الدائري، بمصر القديمة.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين عاطلان يدعى الأول "أ. م" ويبلغ من العمر 25 سنة والثاني "م. س" 28 سنة.

وكان الغندور كشف عن تفاصيل تعرضه للسرقة أعلى الطريق الدائري، حيث قال "كنت راجع من مدينة نصر وطلعت دائري المعادي والدنيا زحمة جدًا، وماشي براحتي، فجأة لقيت باب العربية اتفتح وواحد خطف مني التليفون عيني عينك، محستش بنفسي من الصدمة، ونزلت أجري وراه نط الحاجز وعدى الناحية التانية، وكان في واحد مستنيه بموتوسيكل من غير نمر ركب معاه وهربوا".

وأضاف الغندور: "رجعت لقيت عربيتي ماشية وخبطت في عربية قدامي، والناس نزلت تتكلم معايا ينفع كده يا كابتن قولتلهم خدوا رقمي وتحت أمركم في أي حاجة".

وتابع لاعب الزمالك السابق: "الولد اللي سرق مني الموبايل عنده حوالي 14 سنة، والموبايل آيفون لسه جديد اشتريته من كام يوم بـ32 ألف جنيه".