الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء امتحان الرياضيات والجغرافيا لطلاب الصف الثانى الثانوى

طلاب
طلاب

يدخل طلاب الصف الثاني الثانوي، بعد قليل، امتحان تطبيقات الرياضيات لطلاب شعبة علمي رياضة من 12:30 ظهرًا حتى 3 عصرًا، على أن يمتحن طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا من 12:30 ظهرًا حتى 2:30 ظهرًا.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيًا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما أنسب للمدرسة.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة، للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

 

 

وزير التعليم العربية الثانوية امتحانات خلال دراسة رياضة التعليم الدكتور طارق شوقي الكتاب المدرسى تصريحات وزير التربية والتعليم مصر القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

أبطال وصناع «الاختيار 2» يستعرضون تجربة العمل باحتفالية عيد الشرطة

كريم عبدالعزيز يحكى قصص الشهداء فى احتفالية عيد الشرطة الـ70

«الأزهر للفلك الشرعى»: 64% من المصريين يتابعون التنجيم والأبراج

السيسى يتأثر بحديث أبناء شهداء الشرطة حول اشتياقهم لـ«السند والظهر»

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال

هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل