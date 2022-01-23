بدء امتحان الرياضيات والجغرافيا لطلاب الصف الثانى الثانوى

يدخل طلاب الصف الثاني الثانوي، بعد قليل، امتحان تطبيقات الرياضيات لطلاب شعبة علمي رياضة من 12:30 ظهرًا حتى 3 عصرًا، على أن يمتحن طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا من 12:30 ظهرًا حتى 2:30 ظهرًا.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيًا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما أنسب للمدرسة.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة، للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.