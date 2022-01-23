الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تواصل مشاركتها في فعاليات مهرجان التمور بواحة سيوة

مهرجان التمور
مهرجان التمور

واصل المهرجان الدولي الخامس للتمور فعالياته بواحة سيوة لليوم الثاني على التوالي بمشاركة المعمل المركزي  لبحوث وتطوير النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور عز الدين جادالله. 

وقال الدكتور عز الدين جادالله، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، إن الوزارة تشارك في المهرجان بوفد من المعمل في جميع فعاليات المهرجان الدولي وتقديم الخبرات والإرشاد آت للعارضين في المهرجان بواحة سيوة.

ومن المقرر انعقاد ندوة علمية بعنوان "الأثر الإيجابي لتحديث المواصفات القياسية المصرية على قطاع التمور"، خلال فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة، ويدير الندوة محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، وتشمل قائمة المتحدثين كل من المهندسة حنان فؤاد مدير إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة المصرية العامة المواصفات والجودة، والمهندس الشحات سليم نائب المدير التنفيذي للتشريعات والشئون الحكومية بغرفة الصناعات الغذائية.

وتدور محاور الندوة حول أهمية توافر المواصفات القياسية التي تساعد على زيادة التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية وخاصة التمور، من خلال العمل على إصدار مواصفة كود الممارسات الزراعية السليمة للتمور، والمواصفة القياسية للتمر المجدول، كما يتم دراسة  إدخال التمر ضمن علامة المؤشر الجغرافي لتميزه  بوجوده بمصر، وليس مجرد منتج تقليدي.

ومن جهته، أشار الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، أن الندوات العلمية المقامة فى إطار اليوم الثانى للمهرجان تشمل ندوة حول التغيرات المناخية وأثرها على زراعة وإنتاج التمور، والممارسات الحديثة فى مجال ري وتسميد أشجار نخيل البلح، وأهم التحديات التي تواجه قطاع نخيل التمر فى دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، فضلاً عن استراتيجية تطوير إنتاج التمور الجافة، وترشيد استهلاك الموارد لمصانع التمور إلى جانب ندوة حول ثقافة تصدير التمور المصرية. 

الزراعة تواصل مشاركتها فعاليات مهرجان التمور بواحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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