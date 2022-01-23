الدفع بـ1262 معدة وطاقم لمجابهة الأزمات ورفع تراكمات مياه الأمطار بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد والتأهب الكامل وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة حيث يشير آخر تحديث وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يشهد نشاطا للرياح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تواجه سقوط الأمطار بأكثر من 1262 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، لرفع التراكمات أولاً بأول وسط إنتظام الحركة المرورية بالشوارع والطرق والميادين.

هذا وقد قامت الوحدات المحلية فى جميع أنحاء المدن والقرى التي شهدت سقوط أمطار بالدفع بالمعدات الخاصة بالتعامل، بأماكن تراكمات مياه الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها ،وفى ذات السياق تقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة والأطقم مع استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف المياه.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراجعة المناسيب أولاً بأول ومراجعة جميع محطات الصرف ،ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار ،مع متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ومراجعة أعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار انعقاد غرفة الأزمات داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وكذلك الدفع بجميع المعدات اللازمة من أجل المساهمة في الحد من آثار الأمطار.