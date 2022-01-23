الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

دفن جثة فلاح توفي إثر حادث سير بالطريق الصحراوي ببني سويف

جثة
جثة

أصدرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الأحد، تصريحًا بدفن جثة فلاح توفي إثر حادث سير في الطريق الصحراوي الغربي، والاستعلام عن الحالة الصحية لآخرين.

وورد بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بصحراوي بني سويف الغربي، حيث تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة سمسطا، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه رجال المرور والمباحث للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارة إلى مكان الحادث، حيث تبيَّن وجود جثة فلاح وجرى نقلها لمستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتبيَّن أن المتوفي في الحادث فلاح يُدعى "عيسى محمود عودة"، 50 سنة، مقيم قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى.

وفي الحادث الثاني، أُصيب اثنان في انقلاب دراجة نارية بطريق بني سويف الواسطى الزراعي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في بني سويف حادث سير الطريق الصحراوي الغربي الحالة الصحية سيارة ملاكي حادث تصادم

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