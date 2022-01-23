وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد أعمال الكنترول ولجان الإمتحانات

أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بكنترول الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022م .

وخلال جولته اطمأن الدكتور جمال، على الاستعداد التام لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، غدًا الإثنين، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل وحسن الأداء والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة حرصًا على مصلحة الطلاب هدفنا المنشود دائمًا.

وفي سياق متصل أكد الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادي وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، على انتظام طلاب الصف الثاني الثانوي بلجان الامتحانات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021_2022م.

وخلال جولته اليوم لمتابعة أعمال الامتحانات بمدرسة الشعراوي الثانوية للبنات، اطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على سير منظومة العمل بكل هدوء مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن الطلاب يؤدون الامتحان بمادة اللغة العربية فى الفترة الأولى لمدة 3 ساعات، أما الفترة الثانية تشهد آداء طلاب الشعبة العلمية مادة الرياضة التطبيقية والشعبة الأدبية الامتحان بمادة الجغرافيا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تتابع أعمال الإمتحانات لحظة بلحظة بكل دقة وانتظام.

وأشاد بالتعاون المثمر من الجميع لإنجاح العمل ومن أجل مصلحة أبنائنا الطلاب هدفنا المنشود دائمًا.