تعديل قيود الارتفاع للمخططات الاستراتيجية العامة بالأقصر

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم ٦٥٧ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قيود الارتفاع للمخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٢٠) قرية مـن قـرى محافظة الأقصر ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليـات القـوات المسلحة بوزارة الدفاع وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.

وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم ٦٥٧ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قيود الارتفاع للمخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٢٠) قرية مـن قـرى محافظة الأقصر ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليـات القـوات المسلحة بوزارة الدفاع وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.