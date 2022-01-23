المساكن القديمة والتعدي على الأراضي ومعدية أشمون.. بيانات عاجلة للحكومة

المساكن القديمة والتعدي على الأراضي ومعدية أشمون.. بيانات عاجلة للحكومة
تقدم عددا من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن عدد من المشكلات العاجلة في دوائرهم.
وتقدمت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط ببيان عاجل بشأن سقوط منزل بدمياط كان قد سبق له قرار ترميم مما أدى إلى وفاة 2 وإصابة أخرين، مشددة على ضرورة سرعة التعامل من قبل الحكومة مع ملف المساكن القديمة في محافظة دمياط.
كما تقدم النائب صابر عبد القوى بشأن حادثة سقوط معدية في أشمون بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أنه يطالب بوصول حياة كريمة إلى نجوع العديد من القرى في أشمون.
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره تنفيذ كوبري مكان هذه المعدية لتجنب الحوادث .
كما تقدم النائب عمرو درويش بييان عاجل شأن ما أطلق عليه "جريمة في حق الوطن" وهى التعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: "مازال هناك مواطنين يعتدون بالبناء على الأراضي الزراعية ..هناك فاسدون في الإدارات المحلية يسهلون مثل هذه الجريمة".
وطالب رئيس الوزراء بكشف هؤلاء الفاسدين، بتطوير فعلي في الإدارات المحلية في الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم، مؤكدا أم السبب تأخر الرد في المصالحات مخالفات البناء.
وكان المجلس قد وافق خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب علي احالة 5 طلبات مناقشة عامة لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشتها وقال سعد الدين لابد ان يرعاي ضم طلبات المناقشة ذات التوجه الواحد لمناقشتها بجلستة واحدة وتلك الطلبات هي كا لتالي - طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من:
1. السيد العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.
2. السيدة العضو جيهان البيومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي.
3. السيدة العضو نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية.
4. السيد العضو عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون.
5. السيدة العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.