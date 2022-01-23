المساكن القديمة والتعدي على الأراضي ومعدية أشمون.. بيانات عاجلة للحكومة

تقدم عددا من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن عدد من المشكلات العاجلة في دوائرهم.

وتقدمت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط ببيان عاجل بشأن سقوط منزل بدمياط كان قد سبق له قرار ترميم مما أدى إلى وفاة 2 وإصابة أخرين، مشددة على ضرورة سرعة التعامل من قبل الحكومة مع ملف المساكن القديمة في محافظة دمياط.

كما تقدم النائب صابر عبد القوى بشأن حادثة سقوط معدية في أشمون بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أنه يطالب بوصول حياة كريمة إلى نجوع العديد من القرى في أشمون.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره تنفيذ كوبري مكان هذه المعدية لتجنب الحوادث .

كما تقدم النائب عمرو درويش بييان عاجل شأن ما أطلق عليه "جريمة في حق الوطن" وهى التعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: "مازال هناك مواطنين يعتدون بالبناء على الأراضي الزراعية ..هناك فاسدون في الإدارات المحلية يسهلون مثل هذه الجريمة".

وطالب رئيس الوزراء بكشف هؤلاء الفاسدين، بتطوير فعلي في الإدارات المحلية في الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم، مؤكدا أم السبب تأخر الرد في المصالحات مخالفات البناء.

وكان المجلس قد وافق خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب علي احالة 5 طلبات مناقشة عامة لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشتها وقال سعد الدين لابد ان يرعاي ضم طلبات المناقشة ذات التوجه الواحد لمناقشتها بجلستة واحدة وتلك الطلبات هي كا لتالي - طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من:

1. السيد العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

2. السيدة العضو جيهان البيومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي.

3. السيدة العضو نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية.

4. السيد العضو عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون.

5. السيدة العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.