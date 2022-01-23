الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بتورتة من دلال عبد العزيز.. احتفال نبيلة عبيد عيد ميلادها يتصدر «الترند»

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

تصدرت الفنانة نبيلة عبيد، "ترند جوجل" بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 77 بمفردها بسبب كورونا المستجد.
وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، "منها لله كورونا وأخواتها من بقية الفيروسات، حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء، أنا والتورتة لوحدنا".
و كانت نبيلة عبيد قد شاركت صورة قديمة لتورتة عليها عيون زرقاء وبدت أنها قديمة من عيد ميلاد لها سابق، وعلقت:"أنا عيد ميلادي خلاص احتفلت بيه معاكم امبارح يا أجمل الأصدقاء، والنهاردة يوم جديد، بس عايزة أقولكم على حاجة، أنا فعلا احتفلت بيه لوحدي بسبب ظروف كورونا، بس تعمدت أحط صورتي مع التورتة الزرقا دي، رغم إن جالي هدية أكتر من تورتة عيد ميلاد من الأصدقاء".
وتابعت: "طيب ليه التورتة ديه بالذات؟ لأنها من آخر احتفال وكانت هدية من جارتي وأختي وحبيبتي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واليوم أنا بطلب منكم صادق الدعوات بالرحمة لروحها ولكل حبايبنا اللي غابوا عنا، بحبكم".

نبيلة عبيد 
نبيلة عبيد 


وولدت نبيلة عبيد في 21 يناير 1945، و ولدت في حي شبرا أحد أحياء القاهرة في أسرة متوسطة الحال، وقد شبت منذ الصغر على حب التمثيل ومشاهدة الأفلام التي كانت تعرض في سينما شبرا «بالاس» القريبة من منزلها في يوم الجمعة من كل أسبوع،. 

 وكان أول من اكتشفها هو المخرج عاطف سالم وقدمها في فيلم "مافيش تفاهم"، والذي أدت فيه دورها ككومبارس صامِت، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلم "رابعة العدوية" للمخرج نيازي مصطفى، وحصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز عن مجمل أعمالها.
من أبرز أعمالها (خطيب ماما، السيرك، العذراء والشعر الأبيض، الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، المرأة والساطور)، ومنذ مطلع الألفية الثالثة انخفضت مشاركاتها الفنية، ولم تقدم في هذه الفترة سوى أفلام (امرأة تحت المراقبة، قصاقيص العشاق، مافيش غير كده) باﻹضافة إلى مسلسلات (العمة نور، البوابة الثانية، كيد النسا 2).

رابعة العدوية نبيلة عبيد المخرج عاطف سالم كورونا المستجد الفنانة نبيلة عبيد دلال عبد العزيز

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