حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حالة الطقس والأمطار المتوقع سقوطها في الأيام القادمة.

وقالت الهيئة في بيانها، إن هناك تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وأنه من المتوقع أن تتقدم للداخل مع تقدم الوقت، ولكن تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وصولًا للإسكندرية والمراكز الشمالية من محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار تتنوع ما بين الخفيفة والمتوسطة الشدة على باقي مناطق كفر الشيخ والبحيرة، بالإضافة لباقي محافظات الدلتا ومدن القناة الدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية بالإضافة لشمال سيناء، وقد تمتد الأمطار وتكون خفيفة الشدة لمناطق متفرقة من محافظات القاهرة والجيزة والسويس.

مع استمرار الأجواء الباردة نهارًا والشديدة البرودة ليلًا وحتى ساعات الصباح، وذلك على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت الأرصاد أن هناك نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية وبشكل نسبي على محافظات الوجه البحري.

وحذرت من حالة انخفاض الحرارة، وقالت إن آخر صور تم التقاطها بالأقمار الصناعية أشارت إلى بدء دخول مصر في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على غرب البلاد من منتصف الليلة الأحد، وتتقدم مع الوقت إلى الداخل، ومتوقع أن تستمر لأكثر من أسبوع أي إلى نهاية الشهر الحالي.

مع إمكانية تساقط الثلوج مع نزول قطبي شديد البرودة والثلوج متوقعة على أغلب مناطق الساحل الشمالي الغربي، ويبقى نشاط الرياح نشاطًا نسبيًا على فترات خاصة يوم الأربعاء.