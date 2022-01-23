تماشيًا مع حقوق الإنسان.. استخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن

يواصل قطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات - كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة - بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

مهام واختصاصات وزارة الداخلية

وضع السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ورسم الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

وتنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواعها، وإزالة أسبابها، بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة.

إلى جانب مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية.

مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشآت والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية.

والعمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية.

ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقا للقانون.

وتنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون.

تنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية، وإصدار وثائق السفر للمواطنين، ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب، ومنح تراخيص الإقامة، وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقانون.