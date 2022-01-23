الأحد 23 يناير 2022
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محافظات

إصلاح كسر بخطوط المياه بأحياء شمال ووسط المدينة بالمنيا (صور)

إصلاح كسرين بخطوط
إصلاح كسرين بخطوط المياه بأحياء مدينة المنيا

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، في إصلاح كسر بخطوط المياه بأحياء وسط وشمال المدينة، وتم إعادة ضخ المياه بعد انقطاعها والسيطرة على كميات المياه التي تسربت للشوارع نتيجة الكسر.

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وكان محمود أبو كريشة، نائب رئيس المركز والمدينة، قد قام يرافقه محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة ومحمود حسين رئيس حي شمال المدينة، بمتابعة إصلاح 2 كسر بخطوط المياه، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم إعادة المياه إلى طبيعتها وفتح الطريق أمام المارة بعد سحب كميات المياه التي تسربت إلى الشوارع.

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أكد ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الخدمية بمركز ومدينة المنيا، والتعامل الفوري لحل مشكلات التي تعيق حركة سير المواطنين أو تتسبب في اختناق مروري.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لا تتوانى في التعامل مع المشكلات والأزمات الطارئة وتقوم على الفور بالتعامل معها، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تكثف من أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بكافة شوارع أحياء المدينة وشوارع ومداخل ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها من خلال ورديات تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتقوم برفع كافة المخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي، وذلك بالتزامن مع أعمال الإنارة وإصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة.

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وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أنه يتم تنظيم حملات للتصدي لكافة أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة، والتي تعد حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية بجانب إيقاف ظاهرة البناء المخالف العشوائي دون ترخيص، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات، مؤكدا على عدم التهاون مع أي شخص يقوم بالتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين دون أية استثناءات.

المنيا إصلاح كسرين بخطوط المياه بأحياء شمال ووسط المنيا الدكتور محمود أبو كريشة الدكتور محمد حلمي

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