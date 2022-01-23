الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات في مصرع طفل صدمه جرار زراعي بسوهاج

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في  محافظة سوهاج، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة  طفل دهسه جرار زراعي، عقب تشريح جثته وإعداد تقرير حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، قد تلقى بلاغا يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، وذلك بعد أن صدمه جرار زراعي بدائرة القسم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

و تلقى  اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير الأمن ، إخطارا من قسم شرطة سوهاج يفيد بوفاة طفل صدمه جرار زراعى أثناء عبوره الطريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على الجرار الزراعي.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة مباحث سوهاج وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم  أسفر عن متوفي دائرة قسم جرجا، أنه أثناء قيادة سائق ويقيم  قنا جرار زراعي اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بطفل ويقيم بناحية دائرة القسم مما نتج عنه وفاته حال عبوره للطريق.

وبسؤال والدة المتوفي موظفة وتقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ، وتتهمت قائد الجرار بالتسبب في الحادث، وبسؤال قائد الجرار أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من تفاديه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

تحريات المباحث تشريح جرار زراعي جثة طفل التصريح بدفن النيابة العامة مستشفى جرجا مشرحة

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