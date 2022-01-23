الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

في ختام فعاليات المعرض الدولي للطوابع

رئيس بريد الإمارات يكرم البريد المصري على مشاركته في المعرض الدولى للطوابع

تكريم البريد المصري
تكريم البريد المصري بالامارات

كرم عبد الله محمد الأشرم رئيس مجموعة بريد الإمارات، البريد المصري على مشاركته المتميزة خلال فعاليات المعرض الدولي للطوابع، وعرض مجموعات نادرة من الطوابع التاريخية والتذكارية، حيث تسلم الجائزة محمد أبو زهرة مساعد رئيس هيئة البريد المصري للمطابع، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبرنارد بيستون رئيس الاتحاد الدولي لهواة الطوابع وعبد الله خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع والدكتور شريف سمرة رئيس جمعية هواة الطوابع المصرية وجميع الوفود المشاركة في المعرض.

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وقال محمد أبو زهرة مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري "للمطابع" إن البريد المصري شارك في المعرض الدولي للطوابع بمجموعة متميزة ونادرة من الطوابع التاريخية والتقليدية بالتعاون مع الجمعية المصرية لهواة الطوابع، بالإضافة إلى أهم الطوابع التذكارية الحديثة مثل: مجموعة طوابع حدث نقل المومياوات، وافتتاح طريق الكباش بالأقصر، ومنتدى شباب العالم، إلى جانب مجموعة من ألبومات الطوابع التي تم إصدارها خلال السنوات الماضية، وقد تميز جناح البريد المصري بمعروضاته من الطوابع وكان عليه إقبال كبير من قبل رواد المعرض لمشاهدة الطوابع المصرية وما توصلت إليه من تطور في تقنيات الطباعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ مثل استخدام تقنية ال "Qr code" وتقنية الواقع المعزز "Augmented Reality" واقتنائها والاحتفاظ بها  ولصقها على جواز السفر التذكاري لمعرض اكسبو هذا العام.

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ومن جانبه أشاد عبد الله الأشرم رئيس بريد الإمارات بمشاركة البريد المصري المتميزة في المعرض والتي شملت مجموعات طوابع نادرة ومتنوعة من الطوابع التاريخية والتقليدية والتذكارية وعرضها بشكل مميز بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أهمية المعرض كملتقى للتواصل وتعزيز وتدعيم هواية جمع الطوابع وأهدافها النبيلة والمحافظة عليها وتوسيع نشاطها، مؤكدًا على دور ومسؤولية هواة جمع الطوابع في المحافظة على ذلك معتبرًا المعارض إحدى الوسائل الفعالة لتحقيق هذا الهدف.

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للطوابع بدبي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2022 حيث شارك في المعرض أكثر من 174 عارضا من 27 دولة من الشرق الأوسط وأسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الهيئات البريدية من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، إلى جانب هواة الطوابع وتجار الطوابع والعملات النقدية.

كرم عبد الله محمد الأشرم رئيس مجموعة بريد الإمارات البريد المصري المعرض الدولي للطوابع الجمعية المصرية لهواة الطوابع نقل المومياوات افتتاح طريق الكباش بالأقصر منتدى شباب العالم

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وائل لطفي

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رئيس بريد الإمارات يكرم البريد المصري على مشاركته في المعرض الدولى للطوابع

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