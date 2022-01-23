الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال

اقتحام المستوطنين
اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى

فى ظل الانتهاكات اليومية بحق المسجد الأقصى المبارك، اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وساحاته، خاصة في المنطقة الشرق منه.

يجدر الإشارة إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

وفى سفليت، أعطب مستوطنون، اليوم، إطارات سبع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في قرية قيرة شمال سلفيت.

وفى تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال رئيس مجلس قروي قيرة أشرف زيادة إن مستوطنين اقتحموا القرية فجر اليوم وأعطبوا إطارات سبع مركبات، مشيرا إلى أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على المركبات برسم "نجمة داوود"، وأطلقوا تهديدات بقتل المواطنين.

بدوره شدد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل على ضرورة تفعيل لجان الحماية في بلدات وقرى المحافظة والتفاف الأهالي حول هذه اللجان لصد أية محاولة اعتداء من قبل قطعان المستوطنين، محذرا من خطورة تصاعد وتيرة اعتداءاتهم في المحافظة.

وفى جنوب الخليل، قامت اليات الاحتلال بتجريف نحو 50 دونما من أراض تعود ملكيتها لعائلة أبو شرار بالقرب من مستوطنة "نوجهوت" المقامة في منطقة الفقيقيس في بلدة دورا .

وجاء التجريف تمهيدا للاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني، وخاصة أن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على أراضي مواطنين من عائلتي أبو شرار، ونصر عدة مرات.

وأوضح أحد المتضررين أنه يوجد في المنطقة بئر مياه كان يستعمل للشرب وسقي المواشي، والان يستخدمه المستوطنون في ري مزروعاتهم وتعبئة مسابحهم، لافتا إلى أن مستوطنة "نوجهوت" مقامة في معظمها على أراضي عائلة أبو شرار.

المسجد الأقصى المبارك مستوطنون الإحتلال الإسرائيلي دائرة الأوقاف الإسلامية طقوسا تلمودية المعاهد التوراتية

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وائل لطفي

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