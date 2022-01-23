كيف يحمي المسافرون أنفسهم من عدوى كورونا؟

قدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته، مشددة على ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل السفر لتقوية المناعة ضد العدوى.

وأكدت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ضرورة ارتداء الكمامة، والابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، وتلقى اللقاح قبل السفر، ومراعاة آداب العطس والسعال، والتدقيق في نظافة اليدين.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الامتناع عن السفر وتأجيله إذا كان المسافر مريضاً أو يعانى من أعراض شبيه بفيروس كورونا، وإذا كان من كبار السن أكثر من 60 عاماً، أو إذا كان يعانى من أى أمراض مزمنة أو حالات صحية كامنة قد تجعله عرضة للخطر.