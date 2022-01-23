الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيف يحمي المسافرون أنفسهم من عدوى كورونا؟

مسافرون
مسافرون

قدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته، مشددة على ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل السفر لتقوية المناعة ضد العدوى.

وأكدت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ضرورة ارتداء الكمامة، والابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، وتلقى اللقاح قبل السفر، ومراعاة آداب العطس والسعال، والتدقيق في نظافة اليدين.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الامتناع عن السفر وتأجيله إذا كان المسافر مريضاً أو يعانى من أعراض شبيه بفيروس كورونا، وإذا كان من كبار السن أكثر من 60 عاماً، أو إذا كان يعانى من أى أمراض مزمنة أو حالات صحية كامنة قد تجعله عرضة للخطر.

 

 

كيف يحمي المسافرون أنفسهم من عدوى كورونا
كيف يحمي المسافرون أنفسهم من عدوى كورونا
الصحة نصائح فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا تقوية المناعة العدوى ارتداء الكمامة آداب العطس والسعال الامتناع عن السفر

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وائل لطفي

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