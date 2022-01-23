بدء امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي العام

بدأ اليوم الأحد امتحان اللغة العربية، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقيًا، بنظام الكتاب المفتوح، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة خوفاً على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم 3 مواد مادة اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية، ومادة تطبيقات الرياضيات لشعبة العلمي، ومادة الجغرافيا شعبة أدبي.

وادي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، أمس، امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

تجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما أنسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أي نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثاني، قائلًا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.