الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الموارد المائية تنتهي من تأهيل وتبطين 4041,32 كيلو متر من الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة.

ياتى ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد، من تنفيذ تأهيل وتبطين 4041,32 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذى يبلغ 16,94 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي في أنحاء الجمهورية، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الاولى للتنفيذ.


وضع حلول لأزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع

من جهته أكد المهندس محمود السعدى مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، أهمية الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في توفير المياه المستخدمة أثناء ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى جدواها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع أثناء فترات أقصى الاحتياجات المائية.

كما أوضح مستشار وزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أهمية المشروع في مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب في مراحل التنفيذ، لافتاً إلى أهمية المشروع في تحسين شبكة الترع والحد من التعديات ومصادر التلوث وإلقاء القمامة، وأيضًا المخلفات التى تعيق أعمال الري.

أولوية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

كذلك أشار السعدي، إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأقل دخلًا، وأهميتها في تحقيق عائد اقتصادي جيد للمواطنين المقيمين بها وتحسين ظروفهم المعيشية.

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وائل لطفي

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