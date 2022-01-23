الأحد 23 يناير 2022
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منوعات

استطلاع : أكثر من نصف الأمريكيين يرون الميليشيات اليمينية المسلحة ذات تهديد أكبر

الميليشيات اليمينية
الميليشيات اليمينية المسلحة

أظهرت دراسة استطلاعية حديثة، أن أكثر من نصف الأمريكيين يرون أن الميليشيات اليمينية المسلحة تشكل تهديدا خطيرًا ومباشرا للبلاد.
ووفقًا لصحيفة ذا هيل الأمريكية، فإن هذا الاستطلاع تم إجراؤه عقب الذكرى الأولى لأحداث الشغب في السادس من يناير التي وقعت العام الماضي حين اقتحم مؤيدو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقر الكونجرس بهدف منع المصادقة على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
ومنذ فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، زادت مشاركة جماعة مسلحة في المظاهرات بشكل كبير، بحسب جماعة متخصصة بمتابعة قضايا العنف السياسي.
ووجد الاستطلاع أن 81% من المشاركين يرون الإرهاب المحلي باعتباره تهديدا، بينما رأى 66% أن ميليشيات اليمين المتطرف تشكل تهديدا أكبر.
كما أظهر الاستطلاع ، الذي شارك فيه نحو 1500 شخص ، في الفترة من يناير إلى مايو" وأن 66% يعتبرون ميلشيا اليمين المتطرف تهديدا أقل خطورة.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة0.8% مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس إلى 70.4 مليون إصابة حتى الساعة 0350 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. 

كما ارتفعت حالات الوفاة الإجمالية إلى 865 ألفًا و214 وفاة، وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات فوق متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 62ر7 مليون إصابة بزيادة 0.6% عن المدة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت تكساس زيادة بنسبة 1 .2% في عدد الحالات ليرتفع الإجمالي إلى 85ر5 مليون شخص، وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث لقي 227 شخصا حتفهم.

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