الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اكتمال عمليات ترميم باغودا عمرها 1000 عام بمنطقة منغوليا بالصين

الصين
الصين

ذكر الاجتماع السادس للمجلس الوطني الـ13 لمنطقة منجوليا الداخلية الذاتية الحكم بشمالي الصين، أن أعمال الترميم وإعادة التجديد لباغودا تبلغ من العمر ألف عام لإنقاذها من الانهيار، قد اكتملت.

وتعود باجودا "ووآنتشو" في مدينة تشيفنج إلى أوائل عهد أسرة لياو (907-1125)، وتعتبر جزءا من أطلال "ووآنتشو"، وهي مُدرجة على قائمة الآثار الوطنية الثقافية الرئيسة في العام 2013.

وقبل بدء مشروع الإصلاح في شهر مايو من العام 2020، عانت الباغودا من ظهور ما لا يقل عن 18 شقًا واسعًا، وأكثر من 100 ثقب في الباجودا المائلة.

وبحسب المعلومات الصادرة عن الاجتماع المذكور، فقد تم استخدام تقنيات ومواد تقليدية لضمان سلامة هيكل الباغودا وحمايتها من عوامل التآكل والظروف الضارة الأخرى.

ويلتزم عمال الإصلاح بمبادئ أقل درجة من التدخل والمحافظة الوضع الأصلي للآثار الثقافية وغيرها من المبادئ الدولية لحماية الآثار الثقافية.

وخلال عملية المسح، والتصميم والبناء، تم اعتماد وتطبيق عدد كبير من الوسائل العلمية والتكنولوجية مثل مراقبة اهتزاز البرج، والمسح ثلاثي الأبعاد للحصول على معلومات غنية، والتعرف على تقنيات البناء والمساعدة في أعمال الصيانة.

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