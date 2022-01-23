بكين تبدأ اختبارا واسعا للحمض النووى فى فنجتاى للسيطرة على كورونا

قال مقر السيطرة على جائحة كوفيد-19 والوقاية منها في حي فنجتاي ببلدية بكين، إن الحي الذي يعتبر واحداً من 16 حيًا في المدينة قد بدأ اليوم الأحد إجراء اختبارات للحمض النووي على مستوى الحي، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة فيه مؤخرًا.

وأضاف المقر- في بيان له- أنه تم العثور على عدوى عنقودية في الحي ما يجعله معرضًا لخطر انتقال العدوى المجتمعية.

وسجلت بكين تسعة حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى، و 3 حالات من دون أعراض من الساعة 4 مساء يوم الجمعة إلى الساعة 4 مساء يوم السبت، وكانت أربع من الحالات المؤكدة وجميع حالات الإصابة بدون أعراض من حي فنجتاي.

وتم يوم السبت الماضي أيضًا تعديل تصنيف مجمع سكني في الحي من متوسط الخطورة إلى عالي الخطورة للإصابة بكوفيد-19، حيث سجل المجمع المذكور ثماني حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى، في غضون 14 يومًا حتى ظهر يوم السبت الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.