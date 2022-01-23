الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

تونس.. محاكمة المتهمين بمقتل رجل أمن والاعتداء على عسكرى فى بنزرت

تونس
تونس

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بتونس، أحكامًا تراوحت بين الإعدام والسجن لأربعة أعوام في قضية مقتل رجل أمن والاعتداء بالطعن على عسكري أمام محكمة الاستئناف في بنزرت.

وحسب مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، شملت المحاكمة أربعة متهمين تم خلالها الحكم بالإعدام من أجل القتل والإعدام من أجل محاولة القتل والسجن لمدة 36 سنة في حق المتهم الأول مع تغريمه مبلغ قدره 350 ألف دينار تونسي لورثة المتوفي.

كما تم الحكم بـ7 سنوات مع النفاذ العاجل على المتهم الثاني والسجن 4 سنوات على المتهم الثالث وبعدم سماع الدعوى على المتهم الرابع.

وكانت مدينة بنزرت قد شهدت يوم 23 سبتمبر عام 2019، مقتل ضابط الأمن فوزي بن العيد الهويملي أمام محكمة الاستئناف بالمدينة ومحاولة قتل العسكري الملازم أول محمد بن محسن البجاوي على مستوى ساحة الجلاء.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 7 آلاف و432 شخصًا بلقاح فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيانٍ اليوم الجمعة - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي بلغ 6 ملايين و146 ألفًا و546 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و525 ألفًا و903 أشخاص بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و620 ألفًا و643 بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و606 آلاف و534 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين بالمنظومة الصحية 7 ملايين و807 آلاف و241 شخصًا، داعية المواطنين إلى التسجيل بالمنصة الصحية.

وأحصت وزارة الصحة في تونس في بيانات نشرتها اليوم الجمعة، 9787 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، بجانب 13 حالة وفاة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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