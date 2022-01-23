الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«فايزر»: التطعيم السنوى ضد كورونا سيكون نهجا أفضل من الجرعات التنشيطية المتكررة

فايزر
فايزر

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الفيروس.

 

وأضاف في حديث حصري للموقع الإسرائيلي N12 News أن أفضل طريقة لمكافحة كوفيد-19 هي لقاح يمكن إعطاؤه كل عام، وليس الجرعات المعززة التي يتم تلقيها كل بضعة أشهر.

 

وعندما سُئل عن الأشخاص الذين يحصلون على جرعات معززة كل أربعة أو خمسة أشهر، قال بورلا: "لن يكون هذا سيناريو جيدا"، مضيفا: "آمل أن يكون لدينا لقاح يتعين أخذه مرة واحدة في السنة".

 

وأوضح بورلا أن شركة "فايزر" تسعى لابتكار لقاح يمكنه مواجهة "أوميكرون" بالإضافة إلى السلالات الأخرى من الفيروس.

 

وأثبت لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى، لكنه أقل فعالية في منع العدوى.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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