"بوكو حرام" تختطف 17 فتاة شمال شرق نيجيريا

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شهود عيان أن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة اختطفت 17 فتاة شمال شرق نيجيريا بينما أعلن جيش البلاد أنه "لا يزال ماضيا في مواجهة الإرهابيين"، وذكر اثنان من السكان المحليين للوكالة أن عناصر الجماعة المتطرفة هاجموا يوم الخميس بلدة بيمي في منطقة تشيبوك بولاية بورنو، التي تركز فيها تمرد "بوكو حرام" الدائر منذ عقد ضد الحكومة النيجيرية، واستهدف المسلحون كنيسة ومسيحيين عندما اقتحموا بيمي يوم الخميس، بحسب الزعيم المحلي في المنطقة، حسن شيبوك.

وقال شيبوك: "كانوا يطلقون النار بشكل متقطع بعد تطويق المنطقة. لم يتمكن البعض من الفرار، فاختطفوا 17 فتاة"، مشيرا إلى أن 8 فتيات ينتمين إلى عائلة واحدة، ولم يرد الجيش والسلطات الحكومية النيجيرية على الفور على طلب "أسوشيتد برس" للتعليق على عمليات الاختطاف.

وفي بيان صدر مساء الجمعة، أعلن تنظيم "داعش" أيضا مسؤوليته عن قتل "العديد من المسيحيين" وإضرام النار في كنيستين وعدة منازل خلال هجوم على بلدة بيمي، وتلقي السلطات باللوم على "بوكو حرام" في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في نيجيريا والدول المجاورة في غرب إفريقيا.

وهذا الحادث أعاد إلى الأذهان اختطاف 276 تلميذة في 2014 من منطقة شيبوك النائية الواقعة على بعد 130 كيلومترا جنوب مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو. ولا يزال أكثر من 100 من المختطفات في عداد المفقودين.

وعلي صعيد آخر، استطاعت مجموعة من ست نساء وتسعة أطفال، اختطفتهم جماعة بوكو حرام النيجيرية المتطرفة، الهروب من الأسر بعد شهور عديدة من الاحتجاز.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن حاكم ولاية بورنو النيجيرية، باباجانا زولوم، قوله: إن مجموعة النساء والأطفال النيجيريين جابت الأدغال لمدة أسبوع تقريبًا هربًا من المسلحين الذين اختطفوهم من الكنائس الشمالية الشرقية.

وأضاف: "اليوم هو من أسعد اللحظات بالنسبة لنا لرؤية هؤلاء الفتيات والنساء الصغيرات اللائي تم اختطافهن من قبل المتمردين".

ومن جانبها، قالت زويرا جامبو، مفوضة شئون المرأة في ولاية بورنو النيجيرية: أنه تم اختطافهن في حادثتين في أكتوبر 2020 ومايو 2021، عندما داهم المتطرفون قريتهم في بورنو وأداماوا، وكلاهما تأثر بالعنف المتطرف.

وفي شمال شرق نيجيريا، تستُهدف النساء والأطفال من قبل جماعة بوكو حرام وفروعها، وتم اختطاف أكثر من 1000 طفل منذ عام 2013، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

والجمعة الماضية، أنقذت قوات الأمن النيجيرية، نحو 200 من ضحايا عمليات الخطف خلال مداهمة معسكرات عصابات إجرامية في غابات كثيفة بشمال غرب البلاد، حسبما أعلنت الشرطة النيجيرية.

وتنفذ العصابات المسلحة، العديد من الهجمات وأعمال النهب والخطف التي تستهدف القرى، ما أثار الخوف في شمال غرب ووسط نيجيريا منذ سنوات إلا أن أعمال العنف تفاقمت خلال السنة الماضية.