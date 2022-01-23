الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائد البحرية الألمانية يقدم استقالته بعد تصريحاته حول القرم

الفريق البحري كاي
الفريق البحري كاي أخيم شونباخ

أفادت صحيفة "بيلد" بأن قائد القوات البحرية الألمانية، الفريق البحري كاي أخيم شونباخ، قدم استقالة من منصبه السبت على خلفية انتقادات واسعة تعرض لها بعد تصريحاته حول القرم.

 

وذكرت الصحيفة أن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، والمراقب العام في البوندسفير، إيبيرهارد تسورن، قبلا استقالة شونباخ.

 

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس" أن شونباخ سيترك منصبه "بشكل فوري".

 

وفي وقت سابق من السبت قال شونباخ خلال مشاركته في فعالية لمعهد الأبحاث والتحليلات الدفاعية بالهند إن شبه جزيرة القرم "راحت ولن تعود أبدا" إلى أوكرانيا.

 

كما اعتبر أن ألمانيا والهند بحاجة إلى روسيا من أجل مواجهة الصين، وأن حربا جديدة في القارة الأوروبية يمكن أن تبدأ خلال العقود القريبة من الزمن، وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "يريد الاحترام بل وربما هو يستحق ذلك".

 

وأفادت صحيفة "دير شبيغل" بأن هذه التصريحات أثارت استياء وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين، فيما قال شونباخ لاحقا إن هذه التعليقات تعكس فقط رأيه الشخصي وليس موقف الحكومة واصفا هذا التفسير بأنه "خطأ واضح".

 

 وعلى صعيد آخر، أفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، بأن ما لا يقل عن نصف سكان ألمانيا حصلوا على الجرعة التنشيطية لتطعيم كورونا.
 

وأوضح المعهد، أن عدد الحاصلين على هذه الجرعة وصل في الوقت الراهن إلى قرابة 41.7 مليون شخص، ما يعادل 50.1% من سكان البلاد. 

 

يذكر أن الجرعة التنشيطية مهمة لتوفير حماية فعالة ضد المتحور أوميكرون الذي يتسم بقوة عدوى ذات طابع خاص.
 

وأضاف المعهد أن ما لا يقل عن 75.4% من سكان البلاد «62.7 مليون شخص» حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم، وتسعى الحكومة إلى وصول هذه النسبة إلى 80% بحلول نهاية الشهر الجاري.
 

وذكر المعهد أن نسبة من حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا وصلت إلى 73.3% من سكان ألمانيا «ما يعادل 60.9 مليون شخص». 

 

ويتطلب التطعيم الكامل في العادة أخذ جرعتين ما عدا في حالة لقاح جونسون آند جونسون.
 

ولن يتمكن الأشخاص الحاصلون على تطعيم جونسون آند جونسون مستقبلًا من الاستفادة من قاعدة "2 جي" إلا بعد أخذهم جرعة ثانية بلقاح يعتمد على الحمض الريبوزي إن أمكن مثل لقاح بيونتيك/فايزر أو لقاح موديرنا.

ألم قدم على عرض صحي القوات البحرية الفريق القرم تصريحات قائد القوات البحرية انتقادات بحر الالمانى تصريح صحيفة انتقادات واسعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

محمد الباز مهاجمًا «الجزيرة مباشر مصر»: تحتاج درسًا في المهنية

حسن شرارة يتألق على أنغام السيمفونى وجيوفانى بالأوبرا

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

«الصحة»: 41 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا

«طالبان» تكشف حصيلة ضحايا زلازل وفيضانات ضربت أفغانستان مؤخرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟