قائد البحرية الألمانية يقدم استقالته بعد تصريحاته حول القرم

أفادت صحيفة "بيلد" بأن قائد القوات البحرية الألمانية، الفريق البحري كاي أخيم شونباخ، قدم استقالة من منصبه السبت على خلفية انتقادات واسعة تعرض لها بعد تصريحاته حول القرم.

وذكرت الصحيفة أن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، والمراقب العام في البوندسفير، إيبيرهارد تسورن، قبلا استقالة شونباخ.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس" أن شونباخ سيترك منصبه "بشكل فوري".

وفي وقت سابق من السبت قال شونباخ خلال مشاركته في فعالية لمعهد الأبحاث والتحليلات الدفاعية بالهند إن شبه جزيرة القرم "راحت ولن تعود أبدا" إلى أوكرانيا.

كما اعتبر أن ألمانيا والهند بحاجة إلى روسيا من أجل مواجهة الصين، وأن حربا جديدة في القارة الأوروبية يمكن أن تبدأ خلال العقود القريبة من الزمن، وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "يريد الاحترام بل وربما هو يستحق ذلك".

وأفادت صحيفة "دير شبيغل" بأن هذه التصريحات أثارت استياء وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين، فيما قال شونباخ لاحقا إن هذه التعليقات تعكس فقط رأيه الشخصي وليس موقف الحكومة واصفا هذا التفسير بأنه "خطأ واضح".

وعلى صعيد آخر، أفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، بأن ما لا يقل عن نصف سكان ألمانيا حصلوا على الجرعة التنشيطية لتطعيم كورونا.



وأوضح المعهد، أن عدد الحاصلين على هذه الجرعة وصل في الوقت الراهن إلى قرابة 41.7 مليون شخص، ما يعادل 50.1% من سكان البلاد.

يذكر أن الجرعة التنشيطية مهمة لتوفير حماية فعالة ضد المتحور أوميكرون الذي يتسم بقوة عدوى ذات طابع خاص.



وأضاف المعهد أن ما لا يقل عن 75.4% من سكان البلاد «62.7 مليون شخص» حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم، وتسعى الحكومة إلى وصول هذه النسبة إلى 80% بحلول نهاية الشهر الجاري.



وذكر المعهد أن نسبة من حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا وصلت إلى 73.3% من سكان ألمانيا «ما يعادل 60.9 مليون شخص».

ويتطلب التطعيم الكامل في العادة أخذ جرعتين ما عدا في حالة لقاح جونسون آند جونسون.



ولن يتمكن الأشخاص الحاصلون على تطعيم جونسون آند جونسون مستقبلًا من الاستفادة من قاعدة "2 جي" إلا بعد أخذهم جرعة ثانية بلقاح يعتمد على الحمض الريبوزي إن أمكن مثل لقاح بيونتيك/فايزر أو لقاح موديرنا.