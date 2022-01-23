الشاعر سامح محجوب يشارك بـ «الحفر بيد واحدة» في معرض القاهرة للكتاب

يشارك الشاعر سامح محجوب، في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 26 يناير الجاري وحتي 7 فبراير 2022. بالطبعة الثالثة من ديوانه الصادر عن دار الأدهم للنشر والتوزيع تحت عنوان «الحفر بيد واحدة».

في «الحفر بيد واحدة»، يستدعي الشاعر سامح محجوب مساحات ثرية من وحي الخيال ليصنع صورًا تتميز بامتزاجها الصافي مع الإيقاع الذي يستخدمه لتحفيز الرؤية، وكأن وظيفة الإيقاع هنا ليست سمعية بقدر ما هي وظيفة ذهنية تتعلق بصفات حيوية يمنحها الشاعر لأبطال قصائده، والبطل الأول هو الشاعر الكبير الراحل محمود درويش في قصيدة «على إيقاع ضحكته يمشي»، ثم تتوالى القصائد المشحونة بالخيال والصور المتولدة بشكل تلقائي من وقع الإيقاع الموسيقى .

ويخرج الشاعر سامح محجوب من لغة المجاز إلى تعابير الواقع في جمل وتعبيرات قوية تحمل طابعًا ثوريًا وتحريضيًا للإنسان تجاه نفسه وتجاه العالم من حوله «عن نفسك قاتل/ عن نايك قاتل/ عن ظلك فوق الأرض/ عن شجرة توت/ في حقل أبيك».

ويتناص الشاعر مع التراث الديني في أكثر من موضع ، فهو يستخدم مثلا سورة الإنسان كعنوان لقصيدة، يقول فيها: «لعاملة على نوْلٍ/ تروّضُ لقمةَ العيشِ الضنينِ/ لعمالِ المحلةِ / للمصانعِ للمواويل الموقعةِ الأنين».

وكأنه يهدي الكتابةَ لكل من يشعر أنه يستحقها عن جدارة من العاملين الطيبين والعابرين وحتى لأعلام مثل «ثومة» و«محمود على البنا».

ويتفجر ديوان «الحفر بيد واحدة» بطاقة كبيرة ترتبط بالشارع والحياة اليومية، وتعتبر أوراد المنبطحين -وهي ست قصائد في نهاية الديوان- تناصًا آخرًا مع التراث الديني وإسقاطًا فنيًا مثيرًا للتأمل على الواقع بكل ما يحمله من نماذج بشرية تمور بالتناقضات، وكأنه يقلّب في الطبقات البشرية ويصنفها وفقًا لمزاجها العام ويقدم وصفًا على لسانها لما تعايشه وتكابده أو تستمرؤه من أمور الحياة عمومًا، وكأن كل فئة تقرأ وردها الخاص بها كل ليلة قبل النوم ، فهذا ورد العامة وذاك ورد النخبة، وذاكم ورد المنتفعين، ثم ورد المهمشين، فالمنسحقين، فالمنسحبين، كأن الشاعر قرر أن يختم ديوانه وفق أمثولات جديدة يقدمها للقارئ ليعيد اكتشاف العالم بعين الشاعر .

سبق وصدر للشاعر "سامح محجوب" 5 دواوين هي: «لا شيء يساوي حزن النهر»، و«الحفر بيد واحدة» و«مجاز الماء» و«امرأةٌ مفخخة بالياسمين .. ينتظرها عاشق أعزل»، و«يفسر للريح أسفارها».

يشار إلي أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.