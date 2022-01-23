هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب شمال غربى تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة بلدة دورسون باي بولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وشعر بها سكان الولايات المجاورة.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان لها، أن الهزة وقعت الساعة 22.31 (3+ جرينتش) على عمق 11.49 كلم.

ولم تفد أي تقارير حتى الآن بسقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وعلى صعيد آخر، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر بشرق الهند.

وحسب الهيئة الأمريكية، كانت بؤرة الزلزال بعمق 10 كيلومترات، وهي تقع على بعد 88 كلم عن منطقة شي يومي في ولاية أروناجل برديش بشرق الهند.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية أروناجل برديش تقع في منطقة جبلية بالقرب من التبت على الحدود بين الهند والصين، ويدور جدل بشأن تبعية تلك الأراضي منذ ترسيم الحدود في عهد الاستعمار البريطاني قبل أكثر من 100 سنة.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.