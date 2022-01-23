انطلاق امتحانات نصف العام للصف الثانى الثانوى.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، اليوم الأحد، ورقيًا، بنظام الكتاب المفتوح، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة، خوفًا علي صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، ٣ مواد، مادة اللغة العربية للشعبتين الأدبيه والعلمية، ومادة تطبيقات الرياضيات لشعبة علمي، ومادة الجغرافيا لشعبة أدبي.

وأدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، أمس، امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

تجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما نسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

وتتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد أي نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثاني، قائلًا: "إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم، إلى أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن كل ما ينشر عن تعديل جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لا أساس له من الصحة.