«التنمية الحضرية»: إعلان مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة في مارس

قال إيهاب حنفي منسق صندوق التنمية الحضرية، المتحدث باسم الصندوق، إن ملف العشوائيات غير الآمنة، ملف حساس جدًا، ومتعدد لأنه ملف أمنى، وصحة وتعليم.

وأضاف منسق صندوق التنمية الحضرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العشوائيات غير الآمنة ملف شائك، تعاملت الحكومات السابقة معه باستحياء، بينما توفرت الآن الإرادة السياسية للقضاء على العشوائيات غير الآمنة.

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