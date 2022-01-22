الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

لإحياء ليالي رمضان.. «الأوقاف» توفد 4 أئمة جدد إلى أمريكا وسويسرا وكندا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم، إيفاد ٤ موفدين جدد إلى أمريكا وسويسرا وكندا لإحياء ليالي شهر رمضان 1443هـ، حيث تقوم الوزارة في كل عام في مثل هذا التوقيت بإرسال عدد من العلماء إلى الخارج. 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد اعتمد اليوم إيفاد (4) موفدين جدد إلى أمريكا وسويسرا وكندا لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ، وهم:

1. مصطفى رشاد رشدي السيد الإسماعيلية إمام أمريكا

2. عبد الفتاح فاروق إبراهيم حمودة المنوفية قارئ سويسرا

3. أحمد فهيم إبراهيم الغرباوي الغربية قارئ كندا

4. زين العابدين سعد محمود عبد الوهاب القليوبية قارئ كندا

الأوقاف تعلن ايفاد موفدين جدد إلى أمريكا

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