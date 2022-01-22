السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول مقتل شخص داخل مشتل بمصر القديمة

جثة
جثة

طلبت النيابة العامة، اليوم السبت، تحريات المباحث حول 3 متهمين بقتل شخص داخل مشتل في مصر القديمة. 

وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير الصفة التشريحية لاستكمال التحقيقات، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في مصر القديمة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة شخص على الأرض داخل مشتل، متهشم الرأس بعد ارتطامه بجسم صلب مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

وتوصلت التحريات لهوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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