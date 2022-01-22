«الأوقاف» تنشر أسماء المؤهلين للتصفيات النهائية في مسابقة كبار الحفظة

نشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية بمرقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسماء من لهم حق التصفية النهائية في مسابقة كبار الحفظة، موضحة أنه عليهم الحضور إلى ديوان عام الوزارة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على النحو التالي:

الخميس : 27 / 1/ 2022م:

1. محمد عيد محمد حسن- بني سويف

2. أحمد طارق صبحي طه- القليوبية

3. أحمد ربيع محمد عبدالغني- بني سويف

4. محمود أحمد محمود مخلص- الغربية

5. أحمد سلامة عبدالرازق عامر النجار- البحيرة

6. أيمن منصور عبدالعزيز متولي- الجيزة

7. محمد رفاعي كامل زلط- الجيزة

8. ماهر محمد عبد النبى فرماوى- الجيزة

9. أيمن محمد عبد المنعم محمد- الجيزة

10. عمر عبدالناصر يحيى البشلاوي- الفيوم

11. حمادة محمد السيد خطاب- البحيرة

12. عاصم منصور توفيق محمد- قنا

13. أحمد محمد يونس عويس- بني سويف

14. محمد الورداني نجيب علي- القاهرة



السبت: 29 / 1/ 2022م:

م الاسم المديرية

1. أحمد الشربيني شلبي- دمياط

2. محمد محمد محي الدين إبراهيم علي- البحيرة

3. يحيى محمد عبدالرحمن الباز- الدقهلية

4. عزت محمود صبري عوض- الدقهلية

5. محمد السيد عبدالفتاح عيد- الغربية

6. محمد فوزي زكي محمد- بني سويف

7. أنور السيد أحمد عبدالفتاح محمد- القليوبية

8. محمد بيومى جودة بيومى- شمال سيناء

9. فرج فايز محمد محمد- المنيا

10. محمود سعد عبدالحفيظ إبراهيم- المنيا

11. أحمد محمد السيد خطاب- البحيرة

12. علاء رجب محمد إبراهيم- الشرقية

13. محمد طه كامل محمد- الإسماعيلية

14. نادي فوزي علي سعداوي- القاهرة



الأحد : 30 /1/2022م :

م الاسم المديرية

1. عبدالله علاء الدين عويس- الفيوم

2. محمد أحمد فتح الله أحمد- الشرقية

3. رأفت عبدالستار سيد أحمد الخطيب- الغربية

4. محمد سعيد السيد سلطان- الشرقية

5. أحمد طه أحمد متولي- البحيرة

6. محمد عبدالمنعم عبدالدايم الجمال- الإسكندرية

7. هيثم سعيد عبدالعزيز محمد- القليوبية

8. أحمد فاروق حسينى إبراهيم- الإسماعيلية

9. عبدالغفار محمد عبدالغفار عبدالحميد- الشرقية

10. إبراهيم محمد عبدالكريم محمد- الشرقية

11. إبراهيم جمال إبراهيم سليمان- القاهرة

12. محمد أحمد علي عبدالمجيد- القليوبية

13. جمال إبراهيم محمد عطا- كفرالشيخ

14. محمد محمود العزب حسين- دمياط