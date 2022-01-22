السبت 22 يناير 2022
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سياسي

برلماني يطالب وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة مخصصات جمعية «مجاهدي سيناء»

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة موجهاً إلى وزيرة التضامن الإجتماعى، لزيادة المخصصات الممنوحة لجمعية مجاهدى سيناء المشهرة برقم 94 لسنة 1987. 

وأوضح مقلد، أن جمعية مجاهدى سيناء جمعية أهلية مشهرة بوزارة التضامن الأجتماعى وتضم فى عضويتها مئات الفدائيين الذين شاركوا القوات المسلحة فى الحرب خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء تحت مظلة منظمة سيناء العربية، مضيفًا أنه خلال تلك الفترة قاموا ببطولات عظيمة حتى أطلقت عليهم قوات الاحتلال وقتها، لقب (الاشباح)  وسُجلت أسمائهم فى تاريخ الوطنية المصرية وقامت الدولة بتكريمهم بحصولهم على أنواط الامتياز بل أن بعض منهم حصل على وسام نجمة سيناء.

وأضاف مقلد، أنه تكريمًا لجهودهم العظيمة وتضحياتهم فداءً للدولة الوطنية المصرية وصولاً للانتصارات العظيمة التى شاركوا فى تحقيقها، أقترح زيادة المخصصات الممنوحة للجمعية ومدهم بالمستلزمات التى توفرها الوزارة. 

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