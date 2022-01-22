السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الصحية الليبية تعلن رسميًا دخول البلاد في موجة كورونا الرابعة

ليبيا
ليبيا

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا الدكتور حيدر السائح، اليوم السبت، رسميًا دخول البلاد في الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ونقل موقع بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية عن بيان المكتب الاعلامي التابع للمركز الزيادة في معدل التكاثر (1.5)R0 لرقم لم تشهده ليبيا لمدة طويلة تصل إلى شهور، وبهذا تشهد ليبيا الآن موجة جديدة من متحور أوميكرون، مشيرًا إلى أن تقسيم ليبيا إلى مناطق صِحية هو الحل الأمثل لمجابهة هذه الموجة، وأنه لا يمكن وضع تعليمات شاملة لكل المناطق الليبية، ولكن لكل منطقة على حدى.

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا كوفيد كورونا المستجد أوميكرون

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