غدًا.. الطريقة المحمدية تنظم احتفالية دينية بالحسين

أعلنت الطريقة المحمدية الشاذلية وجماعة العشيرة الصوفية، غدًا الأحد، عن تنظيم احتفالية دينية كبرى بساحة الشيخ إسماعيل صادق العدوى أحد علماء الأزهر الكبار وأحد تلاميذ رائد العشيرة الراحل، بمنطقة الإمام الحسين، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين لرحيل رائد العشيرة المحمدية، الشيخ محمد زكي إبراهيم، حيث اعتاد رجالات وقيادات الطريقة المحمدية الشاذلية تنظيم هذه الاحتفالية كل عام بمشاركة المئات من مريدي وأتباع الطريقة.

وقال الشيخ زكي الدين جمال الدين شيخ الطريقة المحمدية ورائد العشيرة الصوفية إن الاحتفالية تهدف لإحياء ذكرى وفاة هذا العالم القطب الرباني رائد التصوف في العصر الحديث الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، مؤسس جماعة العشيرة الذي قدم الكثير من المفاهيم لخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

أضاف زكي في تصريحات أن عددًا كبيرًا من العلماء والشيوخ سيشاركون في هذه الاحتفالية الكبرى التي تنظم بمضيفة الشيخ صادق العدوى بالحسين، حيث تنطلق الفعاليات في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، بحضور جمع كبير من المريدين والمحبين الذين سيأتون من كل أنحاء مصر، وسيتم تنظيم مجلس علمي خلال الاحتفالية يتم فيه قراءة الأوراد المحمدية الخاصة بالطريقة التي كتبها الشيخ إبراهيم الخليل مؤسس الطريقة.