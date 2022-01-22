«مصر للطيران» تعلن شروط وضوابط حجز تذاكر سفر المعتمرين

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، شروط حجز التذاكر الخاصة بالمعتمرين المقرر سفرهم مطلع شهر فبراير المقبل.

وتضمنت الشروط:

ـ ضرورة سداد مقدمات الحجز خلال 48 ساعة من تاريخ الحجز تجنبا لإلغائه تلقائيا.

ـ تحصيل مقدمات الحجز علي ان تكون غير قابلة للرد للمقاعد المؤكدة من إدارة الحج والعمرة ومكاتب مصر للطيران بمبلغ 500 جنيه عن كل مقعد.

ـ في حال إلغاء المجموعة المقرر سفرها أو جزء منها قبل السفر بأكثر من 30 يوما يسمح فقط بتحويل مقدم الحجز لصالح مجموعة أخرى.

ـ في حالة إلغاء المجموعة أو جزء منها قبل السفر من 21 يوما إلى 30 يوما يتم خصم مقدمات الحجز طبقا لأعداد المقاعد الملغاة.

ـ ‏يلغى الحجز تلقائيا قبل موعد الرحلة بـ 15 يوما في حال عدم إصدار التذاكر للمجموعات أو جزء منها دون الرجوع للوكيل السياحي أو مكتب البيع مع عدم قيمة تأمين المقاعد للوكلاء.

ـ تغيير الأسماء بعد إصدار التذاكر، لا يسمح بتغييره إلا عن طريق مكتب الاصدار فقط على أن لا تتجاوز نسبة التغيير المسموح بها وما زاد عن ذلك يتم خصم مبلغ 300 جنيها بالإضافة إلى رسوم الدمغة شريطة السفر بنفس تاريخ الذهاب والعودة.

ـ في حال تعطيل الحجز بعد اصدار التذاكر لا يتم تعديل الحجز إلا من خلال إدارة الحج والعمرة على أن يتم إعادة الإصدار من خلال مكتب الاصدار.

ـ صلاحية التذكرة 45 يوما فقط.